Vali’den Gaziler Günü mesajı

ANKARA
Valisi Ercan Topaca
, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Manevi olarak en üst mertebe olan şehitlik mertebesi ile birlikte anılan gazilik; mukaddes değerleri için canını ortaya koyan ve bu uğurda yaralanan kahramanların ulaştığı mertebedir diyen Topaca, "Milletin bağımsız olma bilincini, zorluklar karşısında direnme gücünü, tarihini, kültürünü sonraki nesillere aktaran gazilerimiz fedakârlık ve kahramanlık duygularının anıtlaşmış sembolleridir. Türk Milleti, ülkesinin bağımsızlığını, millî birlik ve beraberliğini Çanakkale
'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de canını ortaya koyan, şehitlik mertebesi elde eden kahramanların yanı sıra gazilik mertebesine de birçok vatandaşımız ulaşmıştır. Gaziler Günü dolayısıyla canlarını ortaya koyup şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle yâd ederken yaşayan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.