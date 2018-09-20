Huzur kenti Beypazarı

ASAYIŞ olaylarının ülke ortalamasının çok altında olduğu Beypazarı'nda yaşatılan örf ve adetlerin oluşturduğu birlik sayesinde huzur ve güven sağlanmaya devam ediyor. Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre her yıl çok sayıda misafirin ziyaret ettiği Beypazarı'nda en ufak bir asayiş olayı yaşanmıyor. Beypazarı Belediye
Başkanı Tuncer Kaplan
, "Çocuklarımız
sokaklarda değil, yeni düzenlediğimiz parklarda oynuyor. Gençlerimiz Gençlik Merkezi'nde eğitim alıyor, kültürel faaliyetlerde bulunuyor, spor tesislerimizde sağlıklı bireyler olarak yetişiyor. Eğitimli, bilgili, kültürlü, kısaca bilinçli bir nesil yetiştirmek için çaba sarfediyoruz" dedi.