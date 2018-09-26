Kara trenden YHT’ye demiryolu serüveni

ANADOLU'NUN çelik rayları 162 yıl önce "kara tren
" olarak da bilinen buharlı trenle tanışırken Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla genişleyen Türk demiryolu ağında, 2003'ten sonra yolcu taşımacılığında yüksek hızlı trenlerle hızlı ve konforlu hizmet sunulan yeni bir döneme girildi. Ankara
merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar- Uşak-Manisa-İzmir, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demiryolu ağının oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi. İlk YHT
, 2009'da Ankara-Eskişehir hattında hizmete alındı. YHT'ler daha sonra Ankara-Konya, Ankara-İstanbul (Pendik) ve İstanbul-Konya arasında hizmet vermeye başladı. TCDD'nin 2023 hedefleri çerçevesinde demiryolu ağının 31 bin kilometreye çıkartılması planlanıyor.