Türkiye’de insanlar masabaşı iş istiyor

Ankara
Mermerciler Odası Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız
, "Herkes masabaşı işi istiyor. Şu an sanayi sitemize 500 işçi gelse hepsi iş bulur" dedi. Yıldız, "Babamın yanına işe başladığımda okuyordum. Okulu bıraktım. Açıktan eğitimime devam ettim. Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldum. Mermercilik bizde dede mesleği. Dedem de babam da mermerci. 3. kuşağız. İlk 3 mermerciden biriyiz. Dedem hayattayken ilk iş yerimiz Atatürk Kültür Merkezi
'ndeymiş. Babam, dayım, dedem birlikte çalışıyorlarmış. İkinci iş yerimiz Cebeci Asri Mezarlığı
'ndaymış. Burası da son yani 3. işyerimiz. 9 yıl oldu buraya geleli. Şu an 13 kişi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İŞSİZLİK FALAN YOK
Mermercilikte gelişme var ama eleman yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz diyen Yıldız, "Dünya rezervlerinin yüzde 70'i Türkiye'de. Renk, çeşit, kalite olarak yaşlı mermer makbuldür bizde. Oluşumu çok uzun yıllar aldığı için. Bin yıllık değil de 10 bin yıllık mermer bizde makbul. Hemen hemen bütün şehirlerimizde mermer çıkar. Türkiye'de 2 bin 200'e yakın ocak sayımız var. İhracat ağırlıklıdır. Son yıllara göre biraz usta ve elemanlarda azalma var. Bizim sektörde 100-120 binin üzerinde çalışan var. İhracata yönelik olduğu için kaliteye yönelik mermerci arkadaşlarımız var. Çırak yetişmiyor. İşimiz ağır ama makinasyon sistemimiz var. Ondan dolayı çok ağırlık binmiyor. İşlediğimiz tezgâhta toz boyutumuz oluyor. Onu da maskeyle hallediyoruz. Maaş durumlarımız iyi. 2 bin 800, 3 binin altında maaş alan yok. Türkiye'de işsizlik var diyorlar ama şu an atölyelere gidin herkes eleman arıyor. Şimdi gelsinler 2 tane eleman alayım. 2 kişi daha çalıştırırım. Türkiye'de çok işsizlik olduğuna da inanmıyorum. İnsanlar iş seçiyor. Bu yüzden dolayı eleman yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz" dedi. İŞ ÇOK ÇALIŞAN YOK
Yıldız, "Herkes masa başı iş arıyor diyen Yıldız, "Burada 430 tane dükkân var. 500 kişi getirin çalışacağım diye aynı gün işe girer. Herkes adam arıyor. Ama çalışan kişi yok. Ben de çocukluğumda başladım. İlk önce mermer taşıttılar bana. Her sektörden okumuş insan lazım. Boşluğunda da devletin desteğiyle gelsin yanımızda çalışsın. Biz yine sigorta yapalım Çalıştıracak kalifiye adam bulamıyoruz"dedi. DAİREMİ SATARIM YİNE DE İŞÇİMİ ÇIKARTMAM
YILDIZ,"Suriyeli 2 çalışanım var. Sigortaları var. İkisinin de 4 çocuğu var. 2 yıldır birlikteyiz. Ben dolardan daha fazla etkileniyorum. Dolardan etkilendim diye insanların ekmeğiyle oynamanın ne gereği var. İşten çıkarsam o çocuklara ne olacak. Dolardan etkilenmeyip işten çıkaran patronlar var. Bir dairemi daha yerim ama işçimi çıkartmam. İsterse dolar 9 lira olsun. İşten çıkaran kişiler art niyetli insanlar. Ekonomik kriz var hadi çık. İnsan biraz da empati kurmalı. Çıkarttığın adam ne duruma düşecek. Bizim amacımız ülkeye hizmet" diye konuştu.