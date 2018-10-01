Begikad üyelerinden gazilere anlamlı ziyaret

BEGİKAD üyeleri, derneğin bünyesinde kurulan Gaziler ve Şehit Aileleri Komisyonu aracılığı ile Gaziler Haftası sebebiyle, Komisyon Başkanı gazi Şakir Gülmez, Komisyon Genel Sekreteri Murat Bakbak aracılığı ile Bilkent Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki gazileri ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri, Derneklerden Sorumlu Beşiktaş JK Yönetim Kurulu üyesi Hakan Özköse'nin katkılarıyla, hastanede tedavi gören 85 kahraman gaziye forma, BEGİKAD dergisi ve karanfiller hediye ederek onlarla sohbet etti.

GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Ziyarette gerçekleştirilen tören sonrası, dernek başkanı İlker Bayram ve yönetim kurulu tarafından hastane Başhekimi Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya da ziyaret edildi. Hastane hakkında bilgiler alınmasının ardından Başhekime, Başkan Bayram tarafından forma hediye edildi. Çok özenilerek hazırlanan dinlenme salonunda Başkan ve yönetim kurulu üyeleri gazilerle uzun sohbetler gerçekleştirerek gazilerin taleplerini aldı. Tören, gazilere verilen hediyelerin ardından son buldu. Tören sonunda BEGİKAD Başkanı Bayram, "Her zaman olduğu gibi gazi ve şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" vurgusunu taptı.