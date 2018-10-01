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Begikad üyelerinden gazilere anlamlı ziyaret

Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) üyeleri, münasebetiyle, ve ’ndeki gazileri ziyaret etti

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Begikad üyelerinden gazilere anlamlı ziyaret

BEGİKAD üyeleri, derneğin bünyesinde kurulan Gaziler ve Şehit Aileleri Komisyonu aracılığı ile sebebiyle, Komisyon Başkanı gazi Şakir Gülmez, Komisyon Genel Sekreteri Murat Bakbak aracılığı ile ve ndeki gazileri ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri, Derneklerden Sorumlu Beşiktaş JK Yönetim Kurulu üyesi 'nin katkılarıyla, hastanede tedavi gören 85 kahraman gaziye forma, BEGİKAD dergisi ve karanfiller hediye ederek onlarla sohbet etti.

GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ
Ziyarette gerçekleştirilen tören sonrası, dernek başkanı İlker Bayram ve yönetim kurulu tarafından hastane Başhekimi Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya da ziyaret edildi. Hastane hakkında bilgiler alınmasının ardından Başhekime, Başkan Bayram tarafından forma hediye edildi. Çok özenilerek hazırlanan dinlenme salonunda Başkan ve yönetim kurulu üyeleri gazilerle uzun sohbetler gerçekleştirerek gazilerin taleplerini aldı. Tören, gazilere verilen hediyelerin ardından son buldu. Tören sonunda BEGİKAD Başkanı Bayram, "Her zaman olduğu gibi gazi ve şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" vurgusunu taptı.

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Begikad üyelerinden gazilere anlamlı ziyaret
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