Chp’li taşdelen’den 180 derecelik dönüş

Her platformda 'Belediyecilik sosyal demokratların işidir" ifadelerini kullanan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve geldiği günden beri belediyedeki işçilerle yıldızı barışmadı. Daha önce temizlik işçileri ile ters düşen ve bazı çalışanları işten kovan Taşdelen'e tepki gösteren personel, belediyeyi işgal ederek haklarını istemişti. Başkan Taşdelen yapılan eylemlerin ardından işten atılan personeli yeniden işe almak zorunda kalmıştı.

HATADAN GERİ DÖNÜLDÜ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şimdi de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 180 işçinin görevine son verdi. İşten atıldığını mesaj yoluyla öğrenen personel duruma tepki gösterdi ve işlerine geri dönmek için kampanya başlattı. Vatandaşların da tepki gösterdiği kararın ardından Başkan Alper Taşdelen hemen geri adım atmak zorunda kaldı. Bizzat Ziya Gökalp Caddesi'ndeki Çankaya Belediyesi'ne giderek haklarını isteyen çalışanlar, "Yapılan hatadan geri dönüldü. İşlerimize geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EMEĞE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kovulan işçileri yeniden işe aldığını sosyal medya hesabından duyuran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Park Bahçeler Müdürlüğümüzde geçici olarak çalışan tüm arkadaşlarımızı daimi olarak belediye şirketimize aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. Sosyal demokrat anlayışımızla emeğe sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.