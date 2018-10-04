Köpek ve kazın şaşırtıcı dostluğu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ailenin küçük yaşlardan beri yan yana büyüttüğü golden retriever cinsi köpek ile kaz, günlerini birlikte geçiriyor. Sahipleri eşliğinde sokaklarda birlikte gezen, sık sık birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan ayrılmaz ikilinin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dost ve Zincir, aynı kaptan köpek maması yiyor. Hayvanların sahibi Orkun Günen, hayvanları çok seven bir aile olduklarını ve bu yüzden ilk olarak köpek bakmaya başladıklarını belirtti. 'Dost' adını verdikleri köpek ile henüz 3 günlükken aldıkları 'Zincir' adlı kaz yavrusunu aynı bahçede birlikte büyüttüklerini söyleyen Günen, iki hayvan arasında başlayan iletişimin zamanla dostluğa dönüştüğünü anlattı.

AYNI KAPTAN YİYORLAR

Günen, Dost ve Zincir'in birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, "İlginç bir şekilde Dost ile Zincir çok uyumlu iki arkadaş oldular ve sürekli birbirlerini arıyorlar. Şu an aynı bahçede yaşıyor, aynı kulübede uyuyorlar. Aynı kaptan yemek yiyor, birlikte su içiyor, birlikte banyo yapıyorlar. Gün içinde aynı oyuncağın peşinden koşuyorlar ve onu paylaşamıyorlar" diye konuştu. Zincir'in Dost'u eve gelen misafirlerden kıskandığını söyleyen Günen, "Eve yabancı biri geldiğinde Zincir, Dost'u korumaya yönelik tepki gösteriyor. Kazlar kızdıklarında çok agresif olurmuş ama Zincir, Dost'a ve ev halkına karşı çok sakin davranıyor" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKŞEHİR'İN SEVİMLİ ZİYARETÇİSİ

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, yolunu şaşıran sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir binasının bahçesindeki bir ağaçta bulunan ve nereden geldiği anlaşılamayan minik sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince kontrol altına alındı. Personelin ve vatandaşların ilgiyle izlediği minik sincap, Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından rehabilitasyon için Sincan Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Şehrin merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bir noktada bulunan Büyükşehir Belediyesi Binası'na sincabın nasıl geldiği ise merak konusu oldu.



GÖLBAŞI BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYOR

GÖLBAŞI Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve aşılama ihtiyaçlarını karşılıyor. Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı'ndaki sahipsiz sokak hayvanlarını aşı ve bakımları için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde topluyor. Burada sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakımları yapılarak, sahiplendirme ve beslenmeleri sağlanıyor. Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hijyenik bir ortamda bakımları yapılan sokak hayvanları için gerekli tüm önlemler alınıyor.