Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Köpek ve kazın şaşırtıcı dostluğu

Köpek ve kazın şaşırtıcı luğu

Başkentte birlikte büyüyen ‘’ isimli köpek ile ‘’ adlı kazın dostluğu görenleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Köpek ve kazın şaşırtıcı dostluğu

'nın Sincan ilçesinde bir ailenin küçük yaşlardan beri yan yana büyüttüğü golden retriever cinsi köpek ile kaz, günlerini birlikte geçiriyor. Sahipleri eşliğinde sokaklarda birlikte gezen, sık sık birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan ayrılmaz ikilinin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. ve , aynı kaptan köpek maması yiyor. Hayvanların sahibi Orkun Günen, hayvanları çok seven bir aile olduklarını ve bu yüzden ilk olarak köpek bakmaya başladıklarını belirtti. 'Dost' adını verdikleri köpek ile henüz 3 günlükken aldıkları 'Zincir' adlı kaz yavrusunu aynı bahçede birlikte büyüttüklerini söyleyen Günen, iki hayvan arasında başlayan iletişimin zamanla dostluğa dönüştüğünü anlattı.

AYNI KAPTAN YİYORLAR
Günen, Dost ve Zincir'in birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, "İlginç bir şekilde Dost ile Zincir çok uyumlu iki arkadaş oldular ve sürekli birbirlerini arıyorlar. Şu an aynı bahçede yaşıyor, aynı kulübede uyuyorlar. Aynı kaptan yemek yiyor, birlikte su içiyor, birlikte banyo yapıyorlar. Gün içinde aynı oyuncağın peşinden koşuyorlar ve onu paylaşamıyorlar" diye konuştu. Zincir'in Dost'u eve gelen misafirlerden kıskandığını söyleyen Günen, "Eve yabancı biri geldiğinde Zincir, Dost'u korumaya yönelik tepki gösteriyor. Kazlar kızdıklarında çok agresif olurmuş ama Zincir, Dost'a ve ev halkına karşı çok sakin davranıyor" ifadelerini kullandı.


BÜYÜKŞEHİR'İN SEVİMLİ ZİYARETÇİSİ
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, yolunu şaşıran sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir binasının bahçesindeki bir ağaçta bulunan ve nereden geldiği anlaşılamayan minik sincap, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince kontrol altına alındı. Personelin ve vatandaşların ilgiyle izlediği minik sincap, Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından rehabilitasyon için Sincan 'ne götürüldü. Şehrin merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bir noktada bulunan Büyükşehir Belediyesi Binası'na sincabın nasıl geldiği ise merak konusu oldu.


GÖLBAŞI BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYOR
GÖLBAŞI Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve aşılama ihtiyaçlarını karşılıyor. Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı'ndaki sahipsiz sokak hayvanlarını aşı ve bakımları için yönetimindeki 'nde topluyor. Burada sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakımları yapılarak, sahiplendirme ve beslenmeleri sağlanıyor. Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hijyenik bir ortamda bakımları yapılan sokak hayvanları için gerekli tüm önlemler alınıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek ve kazın şaşırtıcı dostluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN