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yüzde 23 büyüdü, işçi sayısı artt

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Koza Holding yüzde 23 büyüdü, işçi sayısı artt
2016'DAN bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () u tarafından yönetilen bünyesindeki Ovacık ve İpek Çiftliği'ni ziyaret eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Koza'yı öz kaynak rakamlarıyla yüzde 17, aktif olarak ise yüzde 23 seviyesinde büyüterek borsa değerinin yüzde 263 arttırdıklarını söyledi. Ovacık Altın Madeni ziyareti sırasında döküm odasına girip, yaklaşık 15 ton cevherden 56 kilogram saf altının çıkarılması izledi. Gülal, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemizde 1022 şirkete kayyum atanmıştır. Bu şirketlerin en önemlilerinin başında Koza Holding bulunmaktadır. Kayyum atandıktan sonra İşletmeleri yüzde 23 büyüdü. 1754 kişi çalışırken taşeron firmalar ile 3 bin 220 kişiye ulaşmıştır" dedi.
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Koza Holding yüzde 23 büyüdü, işçi sayısı artt
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