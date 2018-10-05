‘Alacağım var’ dedi gasp etti

Ankara'da daha önceden çalıştığı iş yerine gelerek "burada alacağım kaldı" deyip çalışanları rahatsız eden Suriye
uyruklu İbrahim İ., öfkesini alamadı akşam Suriye uyruklu 3 arkadaşını da alarak eski iş yerini bastı. Dükkândaki eşyaları ve dükkân sahibinin cep telefonunu yağmalayan Suriyeliler olay gecesi Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak adalete teslim edildi. 3 ARKADAŞI İLE GELDİ
Altındağ'da Ali Ersoy Mahallesi Hurma Sokak'ta bir tekstil atölyesinde çalışan Ömer V. ile Erdal V., 2 Ekim'de o iş yerinde daha önceden çalışan Suriye uyruklu Muhammed İ., ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Muhammed İ., çalıştığı dönemden alacağı olduğunu iddia ederek Ömer V., ve Erdal V.'ye sataştı. İstediği parayı alamayan Muhammed İ. , Ömer V., dükkânda yalnızken 18.00'da yanına aldığı 3 arkadaşı ile bahse konu iş yerine gelerek Ömer V.'yi önce darp etmiş sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirmiş. İş yerinde bulunan 3 tekstil makinesi ve Ömer V.'nin cep telefonunu alarak kaçan Suriyeli zanlılar olay gecesi kaldıkları evde yakalandı. 4 SURİYELİ TUTUKLANDI
Durumu polise bildiren Ömer V., ile Erdal V., Suriyelilerden şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından aynı gün soruşturma başlatıldı ve çevrede bulunan çok sayıda kamera incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra gece operasyonla zanlılar kaldıkları evde gözaltına alındı. İş yerinden yağma edilen malzemeler de ele geçirilerek mağdur Ömer V.'ye teslim edildi. Suriye uyruklu Muhammed İ., Subhi K., Muhammed Abdo H. ile A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.