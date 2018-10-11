Esnafın 40.yıl onur gecesi Yıllardır Beypazarı’nda esnaflık yapmış, hem ekonomik hem kültürel olarak ilçeye zenginlik katmış meslek duayenleri iş hayatına nasıl başladıklarını ve yaşadıkları zorlukları anlattı

Giriş Tarihi: 11.10.2018