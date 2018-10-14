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’nın başkent oluşunun 95. yıldönümü kutlandı

’nın başkent oluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla TBMM 2. Meclis Binası’nda tören düzenlendi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıldönümü kutlandı

Valisi , Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler'in yaptığı şeylerin benzerinin, bin sene sonra 'de 15 Temmuz'da yaşandığını belirterek, "İhanetin şekli, uygulanış tarzı, yöntemleri, yapılan işler, suikastler hiç fark etmiyor. Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın yapmış olduğu o ihanetle 'nün ihanetinin farklı olmadığını düşünüyoruz." dedi. Topaca, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla 2. Meclis Binası'nda düzenlenen törende, ülkelerin başkentlerinin her zaman önemli olduğunu söyledi. Başkentlerin, ülkenin yönetildiği, ülkeyle ilgili önemli kararların alındığı, "devletin kalbi" konumunda olduğunu ifade eden Topaca, "Bizim başkentimiz de Cumhuriyet'in ilk kurulduğu andan itibaren bu amaca hizmet edecek şekilde başta olmak üzere bütün devlet adamlarımız tarafından önemsenmiş, şehrin alt ve üst yapısı, hizmet binaları, yerleşimi ve diğer hizmetleri özel bir şekilde takip edilmiştir." diye konuştu. Şehri geliştirmek ve güzelleştirmek, devlete ve Türkiye'ye yakışır bir başkent olma konusunda kentin yöneticileri olarak Ankara'nın üzerine titrediklerini dile getiren Ercan Topaca, , bakanlar ile diğer yetkililerin de aynı hassasiyeti gösterdiğini anlattı.

'BIRÇOK IHANET YAŞADIK'
Topaca, Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde çok ciddi sıkıntılar çekildiğini ve tartışmaların yaşandığını vurgulayarak, "İçten ve dıştan birçok ihaneti, saldırıyı o dönemde de yaşadık, bu dönem de yaşıyoruz." dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, şöyle devam etti: "Selçuklular döneminde yaşanan Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler'in yaptığı şeylerin benzerini bin sene sonra Türkiye'de 15 Temmuz'da biz de yaşadık. İhanetin şekli, uygulanış tarzı, yöntemleri, yapılan işler, suikastler hiç fark etmiyor. Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın yapmış olduğu o ihanetle FETÖ'nün ihanetinin farklı olmadığını düşünüyoruz." Konuşma sonrası Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla konferans verildi. Konferansın ardından Ankaralı seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene, BBP Genel Başkanı , bazı milletvekilleri katıldı.

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Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıldönümü kutlandı
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