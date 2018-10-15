Yeni bir sendika daha kuruldu

PTT, TRT, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu
gibi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin üye olabilecekleri Güven İletişim ve Haberleşme Sendikası (Güven Haber-Sen) kuruldu. Yeni kurulan sendikanın üye sayısı 10 gün içerisinde bine ulaştı. Basın Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda, kamu görevlilerinin üye alabilecekleri yeni bir sendika kuruldu. PTT, TRT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin üye olabilecekleri Güven İletişim ve Haberleşme Sendikası (Güven Haber-Sen) kuruldu. PTT A.Ş.'de İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanlarının öncülüğün de kurulan sendikaya 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile valilik uygunluk ve güvenlik kontrolleri sonrasında kurulmasına onay verildi. Özellikle sosyal ve yazılı medyayı etkili kullanan Güven Haber Sen'in Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmaları ise süratle devam ediyor. Kurucularının PTT AŞ çalışanlarından oluştuğu Güven Haber-Sen, şimdilik sadece PTT içerisinde ağırlıklı olarak teşkilatlanmaya çalışıyor.