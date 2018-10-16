Sabah'ın mutlu günü

Sabah Gazetesi Ankara Muhabiri Aykut Gören, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda web editörü olarak görev yapan Fatma Güzel ile dünyaevine girdi. Altındağ Belediyesi Zümrüt Düğün Sarayı'nda gerçekleşen düğünde Fatma Güzel'in babası TRT çalışanı Murat Güzel ile Aykut Gören'in babası Yunus Gören konukları kapıda karşıladı. Başkentin siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren düğünde gerçekleşen nikah töreninde genç çiftin nikah şahitliğini İş adamı Turan Kalyoncu, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva, Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman ile Kırşehirliler Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Ata yaptı.

GENÇ ÇİFT 'EVET' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta Aykut ve Fatma bir ömür birlikte yaşlanmaya 'evet' dedi. Başkan Tuna aile cüzdanını genç çifte takdim etmesi için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a uzatırken Özcan ise jest yaparak defteri CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'ya verdi. Kaya ise çifte mutluluklar dileyerek defteri takdim etti.

ÖNEMLİ İSİMLER BULUŞTU

Düğüne ayrıca Yargıtay Hakimi Ali Altınkaya, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, a Haber Ankara Koordinatörü Fatih Atik, Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ercan Soydaş, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve Ankara Barosu Başkan Adayı Gencer Özdemir katıldı.

SERHAT ALBAYRAK'TAN ÇELENK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in tebrik telgrafı gönderdiği düğüne ayrıca çok sayıda da çelenk gonderildi. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da düğüne çelenk göndererek genç çifte mutluluklar diledi.

TRT SANATÇILARI SAHNE ALDI

TRT spikeri Ayfer Durak'ın sunduğu düğünde TRT'nin çok önemli ses sanatçıları sahne alarak geceye renk kattı. Coşkunun biran olsun düşmediği düğünde Ankaralılar Derneği Sincan Şubesi'ne bağlı Seymen ekibi de sahne aldı.