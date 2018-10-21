EGO otobüs sürücülerine tam donanımlı eğitim

Ankara?
Büyükşehir Belediyesi EGO
Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından EGO Otobüs sürücülerine; güvenli sürüş ve yangın
söndürme teknikleri ile ilk yardım konusunda teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitim kapsamında, olası otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri başta olmak üzere sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. EGO Otobüs şoförleri, başkentlilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayacak, riskleri en aza indirerek can güvenliğini tehlikeye atmayan davranış biçimlerine ilişkin detaylı eğitime tabi tutuldu. Eğitime katılan 200 personele; Bireysel İş Hukuku
, Toplu İş Hukuku, İşverenin ve İşçinin Borçları
ve Türleri, Ücret Ödeme Borçları, Çalışma Borcu ve Sadakat Borçları ile Meslek Edinimi ve Mevzuatı, Toplu Taşıma Kurumları için Ulusal ve Uluslararası Hibe, Fon Kaynaklarının Kullanımı ve Projelendirilmesi konularında bilgi verildi.