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otobüs sürücülerine tam donanımlı eğitim

Giriş Tarihi: 21.10.2018
EGO otobüs sürücülerine tam donanımlı eğitim
Ankara? Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı tarafından EGO Otobüs sürücülerine; güvenli sürüş ve söndürme teknikleri ile ilk yardım konusunda teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitim kapsamında, olası otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri başta olmak üzere sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. EGO Otobüs şoförleri, başkentlilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayacak, riskleri en aza indirerek can güvenliğini tehlikeye atmayan davranış biçimlerine ilişkin detaylı eğitime tabi tutuldu. Eğitime katılan 200 personele; Bireysel , Toplu İş Hukuku, İşverenin ve İşçinin ve Türleri, Ücret Ödeme Borçları, Çalışma Borcu ve Sadakat Borçları ile Meslek Edinimi ve Mevzuatı, Toplu Taşıma Kurumları için Ulusal ve Uluslararası Hibe, Fon Kaynaklarının Kullanımı ve Projelendirilmesi konularında bilgi verildi.
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EGO otobüs sürücülerine tam donanımlı eğitim
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