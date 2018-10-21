Öğretmen şiddeti yargıya taşındı

SABAH Ankara'nın önceki gün Sincan İlköğretim Okulu'nda öğrencilere şiddet iddiası 'Veliler isyanda' başlığıyla verdiği haber üzerine kendilerine güveni gelen minikler, ailelerine fiziksel şiddete de maruz kaldıklarını anlattı. D.D., isimli 6 yaşındaki çocuğunun öğretmenin fiziksel şiddeti sonrası kolundaki morlukları gören anne Fatma İrem Korkmaz darp raporu alarak savcılığa başvurdu. Ailelerine okuldaki yaşanan şiddeti tüm boyutuyla anlatan minikler ve veliler öğretmen hakkında en kısa zamanda işlem yapılmasını istiyor.

OLAYIN ÜSTÜ KAPANMASIN

Öğretmenlerinin arkadaşlarının da başlarına yüzlerine vurduğunu anlatan minik D.D., olayın sır olduğu için annesine önce söyleyemediğini, öğretmeninden çekindiğini ifade etti. Kolundaki morlukları annesine gösteren D.D.'nin annesi Fatma İrem Korkmaz derhal hastaneye giderek darp raporu aldı. Fiziksel şiddeti diğer şikâyetçi olan velilere de anlatan Korkmaz, çocukların konuşmasına vesile oldu. Yaşanan şiddet skandalı yüzünden çocuklarının derslerden geri kaldığını belirten veliler öğretmenin şikâyetçi olmayan veliler üzerine baskı kurduğunu iddia etti. Öğretmenin diğer velilere şikâyetçi olan velilerin kendisiyle kişisel problemden dolayı böyle bir şikâyette bulunduklarını söylediği öğrenildi. Öğretmenin "Olayın yalan olduğunu söylemelerini" tembihlediğini öğrenen Fatma İrem Korkmaz, Nihal Çakmak, ismindeki veliler sürecin takipçisi olduklarını konunun üzerinin kapatılmasını istemediklerini ifade etti. Fatma İrem Korkmaz, "Çocuğumun kolundaki morlukları görünce şok oldum. Ben çocuğuma bir kez bile vurmadım öğretmen ne hakla vurur? Çocuklar savunmasız ve korkmuşlar, tehdit almışlar. Pazartesi günü kolunu sıkmış ben yeni öğrendim hemen hastaneye gittim. Yetkililer bu öğretmen hakkında gerekeni yapsınlar, çocuklarımızın sınıfını değiştirdiler" dedi.