Rafadan Tayfa’ya Gürsel Baran’dan ziyaret

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AnkaraTicaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çocukların çok severek izlediği "Rafadan Tayfa" isimli çizgi dizinin üretimini gerçekleştiren ATO üyesi bir firmanın stüdyosunu ziyaret etti. Stüdyoda çizgi film prodüksiyonları hakkında bilgi alan Baran, "Her alanda olduğu gibi, çizgi film alanında da yerli ve milli üretim çok önemli" dedi. Baran, stüdyo ziyaretinde çizgi dizi, animasyon gibi dijital dünyada yayınlanan ürünler hakkında bilgi aldı. TRT'de dizi olarak yayınlanan "Rafadan Tayfa"nın sinema versiyonunun üretilerek vizyona girdiğini ve çok kısa sürede büyük gişe başarıları elde ettiğini öğrenen Baran, "Ankara merkezli bir şirketin hele de ATO üyesi bir şirketin böylesine çok boyutlu bir sanat alanında başarı elde etmesinden gurur duyduk" dedi.