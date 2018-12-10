Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

GençGirişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, dernek üyelerinin dış ticaretlerini geliştirmelerinin önem taşıdığını belirterek, "Birçok büyükelçilikle temasımız, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine dönük çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan ile de olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. GGYD'den yapılan açıklamaya göre, Allıoğlu başkanlığındaki dernek yönetimiyle dış ilişkiler kurulu, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'i ziyaret etti. Allıoğlu, derneğin faaliyetleri ve yabancı misyon temsilcileriyle ilişkileri hakkında bilgi verdi. Dernek üyelerinin yurt dışı iş bağlantısı bulunmayan üyelerin dış ticaretle tanışmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Allıoğlu, "Özellikle büyükelçilikleri köprü olarak görüyoruz. Birçok büyükelçilikle temasımız, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine dönük çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan ile de olmasını istiyoruz" dedi.YenimahalleBelediye Başkanı Yaşar, Haymana Dernekler Federasyonu tarafından BOTAŞ Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe katıldı. Başkan Yaşar, "10 senedir Yenimahalle'de belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'nin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Bugün Yenimahalle, hem sosyal alanlarıyla hem de modern çehresi ile vatandaş tarafından tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Benim Yenimahalle'ye vefa borcum var. Ben Yenimahalleli vatandaşımız daha iyi şartlarda, mutlu oldukları bir ilçede yaşasınlar diye çalışıyorum" dedi. Federasyon Başkanı Suat Dinç ise "Yenimahalle'de ikamet eden çok sayıda Haymanalı mevcut. Aynı zamanda Yenimahalle'de Haymanalı esnaf arkadaşlarımız da var. Hepsi sizden çok memnun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her zaman bizlere kapınızı açtınız" ifadelerini kullandı