‘Hakem hayal kırıklığıydı’

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Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 15 hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakem Atilla Karaoğlan'ın, verdiği kararlarla oyunu etkilediğini savundu. "Maçın hakemi tam bir hayal kırıklığıydı" diyen Özköylü, "Bu seviyenin hakemi olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Ne biz memnunuz ne de rakibimiz memnun. Eğer iki taraf da memnun değilse, ortada bir sorun var demektir" ifadelerini kullandı.Karşılaşma hakeminin çok kolay faul kararı verip, çok çabuk kart çıkardığını ileri süren Özköylü, bu seviyede biraz daha dirayetli ve güçlü hakemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Afjet Afyonspor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Osman Özköylü, "Maçın ilk dakikasında öne geçtik. Bu moralle daha iyi oynamamız gerekirken, 20. dakikadan sonra bunu başaramadık. Zaten o süreçte rakibe 1-2 pozisyon verdik. Arkasından yan toptan da golü yedik. İlk yarının son 15 dakikası ile ikinci yarının tamamında daha üstün oynayan, topa sahip olan, pas yapan, üreten bir Osmanlıspor vardı" ifadelerini kullandı.