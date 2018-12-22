Zehirleyen koku korku saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

Eryaman Şeyh Şamil Mahallesi 12.Cadde'de ikamet eden Mehmet Altınışık, 2 aydır sebebi belli olmayan kokudan dolayı apartman görevlisi Fatih Özer'in zehirlendiğini bina sakinlerinin korku içinde yaşadığını söyledi. Son bir haftadır artan koku nedeniyle birçok yere şikâyette bulunan apartman yönetimi kokuya çözüm istiyor. Doğalgaz kaçağı şüphesiyle gelen görevliler binada yaptığı ölçümde gaz kaçağı olmadığını, kokunun sanayi sitelerinden gelen atıklardan kaynaklı olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Tedirgin olan bina sakinleri zehirlenme korkusuyla yaşamak istemediklerini belirtti.Caddeyi kaplayan koku nedeniyle zehirlenen apartman görevlisi Fatih Özer, "Gaz kaçağı var mı, yok mu diye sürekli kontrol ediyorum. Gaz kokusundan zehirlendim gözümü acilde açtım. 2 aydır kokunun nedenini bulamadık. Korktuğumuz da başıma geldi zehirlendim. Bu apartmanda 37 daire var. Hepimiz zehirlenebilirdik, çocuklarım zehirlenebilirdi. Kokudan evimizde oturamıyoruz eşim ve çocuklarımı akrabamın evine gönderdim" diye konuştu.GAZ kokusunun yoğun olarak hissedildiği Yasemin Apartmanı yöneticisi Mehmet Altınışık, "Bina sakinleri endişeli, korku içinde oturuyoruz. Biz kokunun doğalgazdan kaynaklandığını düşündük. Doğalgaz ekipleri kontrol etti doğalgaz değilmiş. Yakınlardaki sanayi sitelerindeki atıklardan geldiğini iddia ettiler. Penceremizi açıp temiz hava alamıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuya el atmasını istiyoruz. Dün apartman görevlimizin başına gelen yarın bir gün bizim de başımıza gelir. Yetkililer sesimizi duysun" dedi.