İğne iplikle 48 yıl

BUGÜN NELER OLDU

Evlive 2 çocuk babası Orhan Yılmaz, ilkokulu tamamladıktan sonrası yorgan diken babası Osman Yılmaz'ın yanında çalışmaya başladı. Babasından işi öğrenen Orhan Yılmaz, onun ölümünün ardından kurduğu atölyede mesleğini sürdürmeye devam etti. Genellikle sipariş üzerine yorgan hazırlayan Orhan Yılmaz, diktiği yün yorganları da Hamamönü'nde bulunan iş yerinde satıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte işleri azalan Orhan Yılmaz, buna rağmen özellikle düğün sezonlarında iğne iplikle yorgan dikiyor. Geçmişte siparişleri yetiştirmekte zorlanırken, şimdi daha az yorgan diktiğini belirten Yılmaz, "Bütün evlerdeki yün yatak, yorgan, divan örtüleri. Bir memurun aldığı paranın 3 katını kazanıyordum; ama şu anda her şeyin hazırı çıkınca bu meslek yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Teknoloji gelişti. Ancak kıymetini bilen yaptırıyor, yünden vazgeçmiyorlar. Çünkü hazır yatak alıyor, beli ağrıyor. Hazır yastık alıyor, boynu ağrıyor. En sağlıklısı pamuk, yün" dedi. Daha çok çocukları evlenen ailelerin sipariş verdiğini belirten Orhan Yılmaz, "Aileler sağlıklı diye bunu yaptırıyor. Ama oğulları, kızları bunu almıyorlar. 'Ben bunu istemem, kirlendiği zaman 'bunu kim söküp, kim yıkacak' diyor. Gidip hazır ürün alıyorlar. Sağlığını değil de, rahatlığını düşünüyorlar. Bu en sağlıklısı. Diğerleri slikon, kanserojen madde taşıyor" diye konuştu.Genelliklesipariş üzerine çalıştıklarınıkaydedenOrhan Yılmaz, "Bazenacil istiyorlar, hazıreldekini veriyoruz. Yünyastık, yün yorgan. Bumeslek zor. Tozu, toprağıvar. Sigara içmiyorum.Buna rağmen sigara içmişgibi nefes darlığı var. Çünkütozu yutuyoruz. Onun için birçırak alıyoruz, tozu toprağıgörünce ertesi gün bırakıpkaçıyor. Bu işe girmiyorlar"şeklinde konuştu. Mesleğiniçok sevdiğini kaydeden OrhanYılmaz, bir yorganın hazırlanmasınınyaklaşık 1 saat sürdüğünükaydetti.