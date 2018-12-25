Eylem çok sonuç yok

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Söğütözü'ndeki genel merkez binası özellikle CHP'li belediyelerce mağdur edilen vatandaşların eylem yerine dönüştü. Kimi işten atılan, kimi ise imar sorunu yaşayan vatandaşların çözüm bulmak ümidiyle geldiği CHP Genel Merkezi, çözümsüzlüğün de yerine dönüştü. Ankara'dan ve çeşitli kentlerden CHP Genel Merkezi önüne gelerek eylem yapan vatandaşlar umduklarını bir türlü bulamadı. İşte CHP önünde son zamanlarda yaşanan çeşitli eylemlerden bazıları:Aralık 2018'de gerçekleştirilen eylemde İzmir Karabağlar Belediyesi'ne 250 hektarlık alan için proje çalışması yaptığını ancak projenin iptal edilmesiyle alacaklarını tahsil edemediğini öne süren heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendisini yakmak istedi.CHP'Lİ Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından işten atılan avukat Sedat Vural da çareyi CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmakta buldu. Günlerce CHP Genel Merkezi önünde eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan Vural, kendisini dinleyen bir tek CHP'li muhatap bulamayınca eylemini sonlandırdı.CHP'de değişim isteyen partinin Keçiören üyesi Abbas Canyurt, Ağustos 2018'de CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem gerçekleştirdi. Koltuklu eylemin ardından CHP Genel Merkezi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Abbas Canyurt, her ne kadar demokratik bir eylem gerçekleştirdiğini ifade etse de partiden ihraç edilmekten kurtulamadı.Mayıs 2018'de İzmir'den gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan pazarcılar, pazar yerlerinin kapatılmasını ve kendilerine yeni yer gösterilmemesini protesto etti. CHP Genel Merkezi önünde toplanan İzmir Bayraklı ilçesi Özkanlar pazarı esnafı, yanlarında getirdikleri "Viyadük sözü nerede", "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar ile tepkilerini dile getirdi.: Dün ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 2 ayrı eylem vardı. Bir tarafta İzmir Balçova'da aldıkları arsaların kendilerine verilmemesi üzerine yıllardır mücadele eden Balçova Arsa Mağdurları, diğer tarafta Bakırköy Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun CHP'nin genel ilkelerine uymayan tutum ve davranışlarından dolayı duydukları memnuniyetsizliği dile getiren Bakırköy'ün farklı mahallerinde yaşayan vatandaşlar…