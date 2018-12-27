Şehit müdürün ismi Ankara’da yaşatılacak

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AnkaraEmniyet Müdürlüğü'nün Söğütözü'nde bulunan yerleşkesine, görevi başında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binası tahrip edilen ve Terörle Mücadele, Özel Harekat müdürlükleri gibi önemli birimlerin taşındığı Söğütözü Mahallesi'nde bulunan yerleşke, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Verdi'nin ismini taşıyacak. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makam odasında, polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış ve şehit olmuştu.