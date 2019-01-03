Poşet gitti bez torba geldi

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, çevre kirliliğine neden olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla getirdiği 'ücretli poşet uygulaması'na başlanıldı. Başkentte yeni yılın ilk günü alışverişe çıkanlardan bazıları, poşetlerin 25 kuruşa satıldığını öğrenince şaşırdı. Uygulamadan haberi olmadığını söyleyen tüketicilerden kimisi ücret karşılığında aldıkları poşetlere ürünleri doldururken, kimisi de ürünleri ellerinde taşıyarak evlerine gitti. Hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri çantalarla alışverişlerini yaptı. Batuhan Kaya, "Türkiye için belki biraz erken oldu faydalı bir uygulama. Atıkların sayısı da azalacak. Çevreye duyarlılık bakımından destekliyorum; ama diğer taraftan rahatsız etmedi de değil. Biraz da farkındalık yarattı bu durum" dedi.