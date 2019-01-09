Arabasını tamir için geldi seken kurşunla yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gece yarısı bir benzin istasyonunda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından silahlı kişiler otomobillerle bölgeden uzaklaşırken, olay anında bölgede bulunan bir kişi seken kurşunla yaralandı.Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrikçiye arabasını getiren Yasin Doğukan Güvercin (33), ustasıyla birlikte aracının başında dururken iş yerinin bitişiğinde bulunan benzinlikte bulunan iki araçtaki şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. 4-5 el silah sesinin duyulmasının ardından yerden seken mermi çekirdeklerinden biri Güvercin'in ayağına isabet etti. Olayın narkotik ekipleri ile uyuşturucu tacirleri arasında yaşanan kovalamaca neticesinde yaşandığı öğrenildi. Aracını tamir ettirmek için geldiğini aktaran Güvercin, "Aracın tamirini yaptırıyordum. İki kişi indi ateş etmeye başladı. Seken mermi çekirdeği benim ayağıma geldi. Allah'tan delmedi" şeklinde konuştu. Çatışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra soruşturma başlattı.