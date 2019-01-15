CHP Çankaya’da Yavaş çatlağı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ı açıklayan CHP'de kriz sürüyor. CHP içerisinde Mansur Yavaş ismine karşı olan kesim tarafından dile getirilen tepkiler hala devam ediyor. Yavaş'ın adaylığının henüz açıklanmadığı dönemlerde CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in danışmanı Ali Haydar Fırat, katıldığı TV programlarında, "2009'da Mansur Bey MHP'nin adayıyken yüzde 27 aldı. Karayalçın CHP'nin adayı olarak yüzde 31 aldı. Topladığımız zaman yüzde 58-59 gibi bir rakam elde ediyor. Sonraki seçimde ise Mansur Yavaş yüzde 42 aldı. Burada çok ciddi bir oyun başka bir yere gittiğini görüyoruz. Mansur Bey aday olursa üçüncü kez aday olacak. Yani iki kere yenilmiş olacak ve yine yenilecek!" ifadelerini kullanmıştı.CHP Ankara İl Başkanlığı her ne kadar kendi adaylarını kendilerini belirleyebilmek için hazırladıkları raporu genel merkeze iletmiş olsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ismi üzerinde karar kılınca Parti Meclisi de adaylığı onaylamıştı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş'a karşı partinin kalesi olan Çankaya'da derin bir savaş yürütüldüğü iddia edildi. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Mansur Yavaş'ın adaylığının belli olmasından sonra yaptığı 10'un üzerinde bölge toplantısında meclis üyeliklerine yönelik söylediği "Mansur Yavaş'a Çankaya'da toplu iğne başı kadar bile kontenjan vermeyeceğim" ifadesi krizi tırmandırdı.2014'te Mansur Yavaş kontenjanından CHP'den Çankaya Belediye Meclis Üyesi olan Adem Bilen SABAH'a konuştu. Bilen, "CHP'nin Ankara adayının belli olmasıyla Çankaya'daki soğuk savaş giderek kızışmaya başladı. Taşdelen 2014 seçimlerinde yüzde 65'lik bir oy oranıyla seçildi. Geçen 5 yılda CHP, Çankaya'daki bütün seçimlerde oy oranını düşürdü. 2018 seçimlerinde CHP Çankaya'da 282 bin oy alarak yüzde 47'ye geriledi. Taşdelen, Mart seçimlerinde yüzde 65'in altında alacağı her sonuç için açıklaması şimdiden hazır "Oyumuz Yavaş nedeniyle düştü" diyecek. CHP Çankaya İlçe Başkanı da, "Mansur Yavaş'a Çankaya'da toplu iğne başı kadar bile kontenjan vermeyeceğim" diyor. Çankaya'da kriz tırmanıyor" dedi.NE belediyede ne de CHP Çankaya örgütlerinde Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in sözünden çıkılmadığını ifade eden Bilen, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 250 bin nüfuslu en küçük ilçesinin başkanı olarak bir iddiayla çıkıyor. İstanbul gibi bir megapolün adayı oluyor. Taşdelen ise 1 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetiyor ama büyükşehir adayı olmuyor. Aslında Taşdelen Çankaya adayı da yapılmayacaktı, söylenene göre baba Taşdelen son gece devreye girerek "Alper Çankaya'da kalsın" demiş. O nedenle adı ilk açıklanan adaylardan biri oldu. Zaten belediye de, CHP örgütlerinde de Doğan Taşdelen'in sözü dışında bir şey olmaz, olamaz. Size iddialı bir şey söylemek istiyorum; Doğan Taşdelen'in istemediği tek bir isim bile ne ön seçimden ne de Kılıçdaroğlu'nun ataması ile Çankaya'da belediye meclis üyesi olamaz. Taşdelenler Mansur'a oy yok kampanyası yürütüyor" dedi.