‘Ata abi’nin yasağı kalktı

Uzun yıllardır Ankara'nın sembol parkı Kuğulu'da müzik yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki akordeon sanatçısı Ata Yıkar, Çankaya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gürültü kirliği yaptığı gerekçesiyle parktan uzaklaştırıldı. SABAH'ın Çankaya Belediyesi'ndeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Ata abi lakaplı Ata Yıkar'la ilgili çevredeki bazı işletmelerden şikâyet geldiği iddia edildi. Bunun üzerine devreye giren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in zabıtaya talimat vererek Ata Yıkar'ı Kuğulu'dan çıkarılmasını söyledi. Talimatın ardından harekete geçen zabıta ise akordeon sanatçısı Ata Yıkar'ı parktan kovdu.

İMAJ ÇALIŞMASI

Çankaya Belediyesi'nin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Çankaya Belediyesi, Ata Yıkar ile bağlantıya geçerek Kuğulu'da yeniden müzik yapabileceğini dile getirdi. SABAH'ın da gündeme getirdiği olayla ilgili Çankaya Belediyesi'ne bağlı basın biriminin de göz boyamak için Ata Yıkar'la röportaj yaparak bozulan imajı düzeltme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Yanlış anlama olmuş

ATA Yıkar'ı parktan kovan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ata abi devam ediyor. Bir yanlış anlama olmuş, sıkıntı yok. Ata abi aynı yerde müzik yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.