Gençlerbirliği’nin geleceği berk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, sezon sonu şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında yer aldığını hatırlatan Berat, "Erkan Sözeri hocam sayesinde seçmelere gittim. Martta bir Ümit Milli Takım kampı daha var, ilk hedefim oraya seçilmek" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun kendileri ile ilgilendiğini belirten genç oyuncu, " Lucescu bize 'Kulüplerinizde kiminiz oynuyor, kiminiz oynayamıyor ama siz Türk futbolunun geleceğisiniz. Siz oynadığınızda buraya geleceğinizi biliyorsunuz. Çıkın takım oyunu oynayın, biz sizi biliyoruz' dedi. Ben de Gençlerbirliği formasını aldığımda milli takıma da aday olacağımı biliyorum" diye konuştu.

"İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZORLU GEÇECEK"

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı istedikleri gibi zirvede tamamladıklarını aktaran 1998 doğumlu Berat, "Takımdaki abilerimizle çok güzel bir uyum yakaladık. İkinci ile 5, üçüncüyle 10 puanlık bir farkımız var. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz ama ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğini biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bu çalışmamızın mükafatını alacağız" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin verdiği şansları iyi değerlendirmek istediğinin altını çizen Berat, "Bu sezon ya da gelecek sezon bu formayı alıp kimseye vermemeyi çok istiyorum. Önceliğim bu forma" diye konuştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, sezon sonu şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında yer aldığını hatırlatan Berat, "Erkan Sözeri hocam sayesinde seçmelere gittim. Martta bir Ümit Milli Takım kampı daha var, ilk hedefim oraya seçilmek" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun kendileri ile ilgilendiğini belirten genç oyuncu, " Lucescu bize 'Kulüplerinizde kiminiz oynuyor, kiminiz oynayamıyor ama siz Türk futbolunun geleceğisiniz. Siz oynadığınızda buraya geleceğinizi biliyorsunuz. Çıkın takım oyunu oynayın, biz sizi biliyoruz' dedi. Ben de Gençlerbirliği formasını aldığımda milli takıma da aday olacağımı biliyorum" diye konuştu. "İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZORLU GEÇECEK"

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı istedikleri gibi zirvede tamamladıklarını aktaran 1998 doğumlu Berat, "Takımdaki abilerimizle çok güzel bir uyum yakaladık. İkinci ile 5, üçüncüyle 10 puanlık bir farkımız var. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz ama ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğini biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bu çalışmamızın mükafatını alacağız" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin verdiği şansları iyi değerlendirmek istediğinin altını çizen Berat, "Bu sezon ya da gelecek sezon bu formayı alıp kimseye vermemeyi çok istiyorum. Önceliğim bu forma" diye konuştu.

"TARZIM BUSQUETS'E YAKIN"

G.BIRLIĞI armasını taşımaktan gurur duyduğunu belirten Berat, futbola başlama hikayesini şu sözlerle anlattı: "Annem ve babam bir gün beni karşılarına aldılar, 'Berat bir spor yapman gerekiyor ya futbol ya da basketbol oynayacaksın' dediler. Futbolu seçtim, onlar da beni önce Gençlerbirliği Yaz Okulu'na yazdırdılar. Sonra seçmelerden altyapıya girdim ve serüvenim başladı." Orta sahada görev yapan Berat, futbol tarzıyla ilgili olarak ise, "Kendimi Busquets tarzında görüyorum. 6 numarada, oyun kurmayı seven, top kesen, top dağıtan... Oyunu başlatmayı seviyorum. Premier Lig ve La Liga'yı çok izliyorum. Manchester City taraftarıyım, kendimi Guardiola'ya yakın hissediyorum" şeklinde konuştu.