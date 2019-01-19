Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı

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MamakBayındır Barajı Köprüsü'nde iki polis, Altındağ Kazım Karabekir Caddesi'nde ise devrilen otomobilin sürücüsü yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Ankara Çevre Yolu'ndan Esenboğa Havalimanı yönüne giden Yunus ekiplerinin kullandığı polis aracı, Mamak'taki Bayındır Barajı Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan iki polis memuru 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altındağ Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine seyreden Muhammed Emin Dalyan'ın kullandığı otomobil ise KOSGEB Genel Müdürlüğü önünde kontrolden çıkıp kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Dalyan'ı ambulansla hastaneye sevk etti. Kazadan dolayı Kazım Karabekir Caddesi'nin Keçiören istikametindeki trafik akışı yarım saat süreyle tek şeritten sağlandı.