Engellerini aşıp hayallerine uçtular

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki iki gencin tekerlekli sandalye veya yakınlarının desteğiyle hareket edebildikleri yaşamları, Türk Eğitim Derneği tarafından sağlanan "Tam Destek Bursu" ile başarıda "sınır" tanımayan bir sürece girdi. Serebral palsi hastası olan ve yaşıtlarından geride başladıkları yaşamlarında ailelerinin de desteğiyle pek çok zorluğun üstesinden gelen İrem Yılmaz ve Orhan Hamza Üstüner, bu burs sayesinde hem İngilizce ağırlıklı akademik eğitim alma hem de sanatsal ve sportif birçok faaliyette bulunma fırsatını yakaladı. Gençler, SERÇEV tarafından önerildikleri ERASMUS programıyla ilk kez yurt dışına çıkma şansı yakaladı.Gençler, anneleriyle Ankara'dan, Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti. Evlatlarının yanından bir an olsun ayrılmayan, her gün onlarla okula giden anneler Mezihe Yılmaz ve Ayşegül Üstüner ile çocukları, seyahatleri öncesinde mutluluklarını anlattı.

BURS BANA ÇOK İYİ GELDİ

İrem Yılmaz, "Önceleri içine kapalı bir çocuktum. Tam Destek Bursu bana çok yardımcı oldu. Kendimi geliştirmeye başladım. Aldığım burs bana çok iyi geldi" dedi. Orhan Hamza Üstüner ileride iyi bir yazılımcı olmak istediğini anlattı. Ortak hayal üniversite okumak.