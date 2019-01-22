Sefa sana beyaz önlük yakışırdı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sefa Atılır(20) için okulunda anma töreni düzenlendi. Tokat'ta 19 Ocak'ta Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğunda biri olan başarılı üniversite öğrencisi kazara hayata gözlerini yumdu. Önce annesi ile tartışan Hasan Atılır annesini boğazından yaraladı kavgayı ayırmak için araya giren Sefa Atılır da abisi tarafından yaralandı. Kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden atılır için Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi Abdülkadir Noyan Salonu'nda dün saat 11'de anma töreni düzenlendi. Okulu bitirip başarılı bir hekim olmaya aday olan başarılı öğrenci Atılır'ın hayalleri yarım kalmayacak. Anma töreninde kendisini tanımasalar da onun hayallerini gerçekleştireceklerini söyleyen arkadaşları Atılır için gözyaşı döktü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin girişine ise Sefa Atılır anısına çelenk bırakıldı.

ÜZÜNTÜLERİNİ DEFTERE DÖKTÜLER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik ve Sefa'nın arkadaşları, hayatını kaybeden Sefa Atılır için çok üzgün olduklarını dile getirdi. Okulun girişine bırakılan not defterine düşüncelerini yazan Dekan Gülfem Çelik, "Sana doyamadan elim ve hunharca aramızdan ayrıldın. Hayallerini biz senin için gerçekleştireceğiz. Fakülten seni unutmayacak" ifadelerine yer verdi. Arkadaşları ise, Sefa'yı asla unutmayacaklarını söyledi.

ABİSİ HAPSE KENDİSİ MEZARA GİRDİ

TALIHSIZ genç dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Devegörmez Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı bıçaklayarak öldüren, annesini hafif yaralayan zanlı Hasan Atılır'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi zanlı Hasan Atılır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı