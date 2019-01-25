6 kıtanın sokak oyunları

BUGÜN NELER OLDU

PanoraAlışveriş ve Yaşam Merkezi, sömestirde de dopdolu bir programa sahip. İlk hafta Geri Dönüşüm Atölyesi ile atık malzemeleri hayal güçleri ile yeniden şekillendiren çocuklar, 26 Ocak'tan itibaren 3 Şubat'a kadar, Oyun Atlası etkinliği ile her gün 14.00-19.00 saatleri arasında Piri Reis'te buluşacak. İkinci ve son haftasında da çocuklar için bir dünya dolusu eğlence devam ediyor. UNESCO Türkiye Milli Komitesi - Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği'nin katkılarıyla, 26 Ocak - 3 Şubat'ta, Oyun Atlası ile hem ülkemizden hem de dünya ülkelerinden çocuk sokak oyunlarını öğrenecek ve deneyimlemenin keyfini yaşayacak olan çocuklar, sadece oyunları öğrenmekle kalmayıp, ülkelerin dünya haritasındaki yerlerini, yerel kıyafetlerini ve bayraklarını da tanıyacak. "Merhaba Atölyesi" ile farklı dillerde "Merhaba" demeyi de uzman eğitmenler eşliğinde öğrenecekler. Ülke Bulmaca ve Bayrak Boyama atölyeleri ile Oyun Atlası'nda öğrendikleri bilgileri pekiştirecek olan çocuklar, puzzle yolu ile haritada ülkelerin yerlerini bulup, bayraklarını renklendirerek aktif öğrenme yolu ile eğlenecekler.