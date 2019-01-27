100 otobüs yarın hizmete giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Öta'larınyerine gelen ve yeni modeli merak edilen özel halk otobüsleri görücüye çıktı. 100 otobüsün hizmete alınması töreni Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in kurdele kesimiyle gerçekleşti. Başkentte uzun yıllardır Sincan ve Etimesgut bölgesine toplu taşıma hizmeti veren ve ÖTA olarak bilinen beyaz midibüslerin yerine gelen 12 metrelik mavi renkli yeni özel halk otobüsleri yarından itibaren Ankarakart sistemiyle hizmet verecek. Otobüsler Sincan, Etimesgut'un yanı sıra Gölbaşı, Çankaya, Mamak, Keçiören ve Altındağ'da da yolcu taşıyacak. Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara , " Allah nasip ederse pazartesi sabah 5 bölge Etimesgut, Elvankent, Sincan, Fatih bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak. Ankara halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Pazartesi sabah erkenden kontağa basıp Ankara halkına hizmet etmeye başlayacak" diye konuştu.