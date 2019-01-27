THD’den yeni yaşa yöresel kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Tüketıcı Hakları Derneği, kuruluşunun 28'inci yılını Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Demokratik Kitle Örgütleri yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Van ve Artvin yöresine ait halk oyunları ve seğmen gösterileriyle başlayan programda, Evrensel Tüketici Hakları'nın Türkiye'de tam olarak uygulanabilmesi için birlik çağrısı yapıldı.