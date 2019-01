Akraba akrabayı gasp etti

BUGÜN NELER OLDU

Keçıören, Aşağıeğlence'de oturan ve emlakçılık yapan Orhan P., öz akrabalarının kumpası sonucu gasp edildi. Her zaman olduğu gibi evinden çıkıp işine gitmek için aracına binen Orhan P., kapüşonlu 4 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarının an be an çektiği görüntülerde kendi aracında 4 akrabasının saldırısına uğrayan mağdur adam silah zoru ile cebindeki 20 bin lirayı gaspçılara kaptırdı. Saldırıyı daha önceden planlayan zanlıların olay sonrası PTS ve mobese bulunmayan ara sokaklardan kaçtıkları tespit edildi. Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu saldırganların izine ulaştı. Sedat P., Mehmet P. ve Mehmet K., yakalanarak gözaltına alındı. Gasp olayını inkar eden zanlılar Orhan P.'yi sadece tartakladıklarını iddia etti.