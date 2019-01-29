Borcu söylemiyor daireleri satıyor

Çankaya Belediye Meclisi'ndeki AK Parti Grubu, Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından yönetilen kurumun borcunu öğrenmek için geçtiğimiz aylarda soru önergesi vermişti. AK Parti Grubu'nun soru önergesine cevap vermeyen CHP'li Çankaya Belediyesi, gelir elde etmek için kurama ait taşınmazları sürekli satışa çıkarıyor. Daha önce belediyeye ait Maltepe AVM'yi satışa çıkaran Başkan Alper Taşdelen, buradan bir sonuç elde edemeyince belediyeye ait arsaları da satışa çıkarmıştı. Satışa çıkardığı birçok arsayı da satamayarak istediği geliri elde edemeyen Taşdelen, şimdi gözünü belediyenin dairelerine dikti.

16 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Çankaya Belediyesi, Taşdelen'in talimatıyla; Metin Oktay Mahallesi, Küçükesat Mahallesi, Ayrancı Mahallesi ve Güzeltepe Mahallesi'ndeki 34 daireyi satışa çıkardı. En küçüğü 66, en büyüğü ise 231 metrekare olan dairelerin fiyatları ise 110 bin ila 680 bin TL arasında değişiyor. Konutların toplam değeri ise 6 milyon 700 bin TL'yi buluyor. Taşdelen bunlara ek olarak imar planında sağlık ocağı olarak gözüken Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki araziyi de 9 milyon 338 bin TL'ye satışa çıkardı. Kapalı teklif usulü ile Çankaya Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan ihale, bugün yapılacak.



'ÇÖP,ÇAMUR, ÇUKUR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte, uzun yıllardır CHP'li başkanlarca yönetilen Çankaya Belediyesi'ni, "Çöp, çukur, çamur" olarak nitelendirmişti. AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ise, "Çankaya Belediyesi şeffaf yönetilmiyor. Çankaya Belediye Meclisi'ndeki AK Parti Grubu olarak belediyenin ne kadar borcu olduğunu sorduk. Ne yazık ki Çankaya Belediyesi bu sorunun yanıtını vermedi. Biz bu sorunun yanıtını merak ediyoruz" demişti