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’nın istişare toplantısı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Cumhur İttifakı’nın istişare toplantısı
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, kentin sanayicisi ile ticaret erbabının desteklenmesi halinde başkentin farklı olacağını söyledi. Korkut Ata Kültür Merkezi'nde Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı düzenlendi. Özhaseki taahhütte bulundukları tüm projeleri hayata geçirebileceklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım MHP'ye gönül veren herkesi yerel seçimde Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'ye oy vermeye davet etti. Enver Demirel Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde gönül birlikteliğinin süreceğini belirtti.
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Cumhur İttifakı’nın istişare toplantısı
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