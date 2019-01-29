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ankara’da gündem ankara

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Tügiad ankara’da gündem ankara
TÜGİAD Ankara Şubesi'nin düzenlediği, "Gündem Ankara" başlıklı toplantının konukları Sabah Ankara Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel oldu. Başkente sahip çıkılmadığını söyleyen Osman Altınışık "Ne yazık ki kimsede Ankara bilinci oluşmadı. Siyasetin yanı sıra eğitim, ekonomi, bilişim, sağlık, eğitim gibi noktalar üzerinde durularak dillendirilmeli. Bu noktada siz değerli iş adamlarına ve STK'lara büyük sorumluluk düşüyor. ATO, ASO, TÜGİAD, MÜSİAD,
TOBB güçlü yapılar. Herkes elini taşın altına koymalı. Ankara'da yıllardır Milli maç oynanmıyor. Bu sorgulanmalı" dedi.
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Tügiad ankara’da gündem ankara
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