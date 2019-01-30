‘Paşa’ koşu bandında zayıflıyor

Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi'nde oturan iş kadını Hatice Ayvaz, 4 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 'Golden Retriever' cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, 'Paşa' ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa'yı, 1 ay önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner teknikeri Yağmur Denli gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa'ya, hergün koşu bandı ve engelli parukurunda yürüme egzersizleri yaptırılıyor. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılıyor.

35 KİLOYA İNMESİ LAZIM

Veteriner fizyoterapist Yağmur Denli, kilo problemi olan hayvanların tedavisi için merkezde bir odayı fitness salonu gibi dizayn ettiğini söyledi. Paşa'nın sadece düzensiz beslenmeden dolayı kilo almadığını belirten Denli, "Onun için bir takım tahliller yapıldı. Bunun sonucunda tiroid hastalığı çıktı. Aynı insanlardaki gibi tiroid hastalığı kilo fazlalığı ve metabolik yavaşlamaya yol açabiliyor. Paşa'nın maksimun 35 kilo olması gerekiyor. Şu anda tedavisi beklediğimizden daha iyi gidiyor. Normal kiloya dönmesi için yaklaşık 4-5 aylık bir süreye ihtiyacımız var" dedi.