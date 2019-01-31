Cinayetin mesaj trafiği

Ankara'da 21 Mart 2018'de evinin önünde öldürülen Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin iddianamede Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şansser Kadooğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi şüpheli olarak yer almıştı. İddianameye, hakkında "tasarlayarak cinayete azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen firari şüpheli Tarkan Kadooğlu ile babası Cemal Kadooğlu ve maktul Ömer Faruk Ilıcan arasında 10 Şubat 2018'de başlayıp 19 Mart 2018'de sona eren mesajlaşma trafiği konuldu.

'İPOTEĞİ NEDEN ÇÖZMÜYORSUN'

Cinayetin adım adım geldiğini ortaya koyan mesajlara göre, maktul Ilıcan, Cemal Kadooğlu'na, "Bak Cemal abi ortada bir cenaze var kaldırmamız lazım. Kimsenin benim hakkımda yanlış düşünmesini istemem. Seni aradım açmıyorsun telefonunu. Tarkan'la anlaşamıyoruz Allah hayırlısını versin" diye yazıyor. Baba Kadooğlu'ndan cevap alamayan Ilıcan 13 Şubat'ta Tarkan Kadooğlu'na,"Ya sen bu ipoteği neden çözmüyorsun neden bu kadar zulüm ediyorsun" mesajını atıyor. Tarkan Kadoğlu ise, "Ben konuştuğum neyse arkasındayım sen arkasında ol yeter konuştuğumuzun üstüne başka bir şey konuşmaya gerek yok" karşılığını veriyor.

'DANSÖZLÜK YAPIYORSUN'

Tarkan Kadooğlu'unu 15 Şubat'ta, "Faruk eli nala dönüyorsun anlam vermiyorum" mesajına Ilıcan, "ne yapıyorum" diye soruyor. Kadooğlu ise, "dansözlük yapıyorsun" karşılığını veriyor. Buna sinirlenen Ilıcan, "Haddini bil Tarkan o bana yakışmaz madem sen bana o lafı kullandın dansözün büyüğü sensin ben senin faizlerinin faizleri için senin hatırını kırmamak için mücadele ediyorsam ve sen bana dansöz diyorsan dansöz tam olarak sensin" diye çıkışıyor.

'ADİ ADAM SENSİN'

Ardından Kadooğlu sinkaflı sözler kullanarak, "hadsiz adi adam ödemiyorsam ödeme" diye mesaj gönderiyor. Bunun üzerine Ilıcan'ın da benzer sinkaflı sözler kullanarak, "Tarkan efendi yazdıklarını kontrol et ve adam gibi davran sakın ha bir daha beni arama gönder avukatını hesabımızı görelim" mesajını gönderiyor.

'BABASINA TELEFON İLE BİLGİ VERİR'

İddıanamede Tarkan Kadooğlu'nun korumalığını yapan emekli polis Nurullah Bozatlı'nın ifadesine de yer verildi. Bozatlı ifadesinde patronu olan Tarkan Kadooğlu'nun babası Cemal Kadooğlu'nun sözünden kesinlikle çıkmadığını, babasının vazgeçilmez en büyük kutsalı olduğunu, babasından habersiz asla herhangi bir şey yapmadığını belirterek, "gün içerisinde yaptıklarını akşam babasına telefon ile bilgi verir. Babasının onayını almadığı hiçbir işi yaptığına şahit olmadım" dedi.