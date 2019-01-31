Yangında ölen Suriyeli işçinin ailesinin dramı

16 Ocak'ta, Altındağ Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İşçilerden Abdullah Rahicuha'nın cenazesi, Yenimahalle mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Rahicuha'nın eşi Galiye Rahicuha (39), eşinin ölümünden sonra 2 çocuğuyla kaldı. Galiye Rahicuha, oğlu Fevzi (11) ve kızı Raime (16) ile Altındağ'daki kiralık evde zor şartlar altında yaşıyor.

'MAAŞI DÜZENLİ ÖDÜYORLARDI'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirten Galiye Rahicuha, eşinin yaklaşık 3 yıldır mobilya fabrikasında sigortasız ve haftalık 400 TL ücretle çalıştığını söyledi. Galiye Rahicuha, " Sigortası yoktu; ancak maaşını düzenli olarak ödüyorlardı" dedi.

'HAYAT DAHA DA ZORLAŞTI'

Eşinin ölümünden sonra hayat şartlarının daha da ağırlaştığını, anlatan Rahicuha, "Benim bir işte çalışmam çok zor. Çocuklarım da çalışmıyor. Okula da gitmiyorlar. Geçimimizi nasıl sürdüreceğiz evin kirasını nasıl öderiz bilmiyorum. Evde ısınmak için kömürümüz olmadığı için de çevreden topladığımız odunları yakıyoruz. Belediyeye kayıt yaptırdık ancak daha odun gelmedi. Yemek konusu da çok sıkıntı. Çocuklarıma yemek hazırlayamıyorum. Buzdolabımız bomboş" dedi.