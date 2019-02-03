Avukat mahkemeye kalasla geldi

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Cumhuriyetsavcısının hazırladığı iddianameye göre; Kurtuluş Cebeci Mahallesi'ndeki binanın yıkımı sırasında tozdan rahatsız olan Cengiz Temir ve Hasan Belek, çalışma yapan kepçeye taş attı, operatör Ayhan Demir'e tepki gösterdi. Çıkan kavgada Temir ve Belek, Demir'i yumrukladı. Demir de eline geçirdiği tahta parçasıyla Temir ve Belek'i darp etti. Temir, hafif, Belek ise ağır yaralandı. Müşteki ve sanık olan Temir ve Belek'in 'hakaret' ve 'basit yaralama', yine müşteki ve sanık olan Demir'in ise 'yaralama' suçunda yargılanması istendi. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 30 Ocak'ta görülen duruşmasında tutuklu müşteki sanık Ayhan Demir ile tutuksuz müşteki sanıklar Cengiz Temir ve Hasan Belek, hazır bulundu. Tutuklu sanık Ayhan Demir savunmasında, Temir ve Belek'in çalışırken kepçenin camlarına taş atarak kırdıklarını ve kendisine hakaret ettiklerini belirterek, "Hasan Belek, eline aldığı taşla omzuma vurdu. Cengiz de yumrukla kulağıma vurdu. Ben de inşaat alanından aldığım sopayla Hasan Belek'in sağ omzunun arka kısmına vurdum. Cengiz Temir'e kesinlikle vurmadım. Hasan Belek'e de yaralayacak şekilde vurmadım. İnşaat alanı olduğu için itişme sırasında yere düştü. Yaralanması bu şekilde olmuş olabilir. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Tanıklardan İbrahim Taşkın, kepçe operatörü Demir'in çıkan tartışma sonrası inşaat alanında bulduğu '5-10' diye tabir edilen kalasla Temir ve Belek'e vurduğunu, yaralanan Belek'in ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi.Duruşmadan 1 gün sonra Ayhan Demir'in avukatı Emrah Güner, marangoz atölyesinden temin ettiği 2 metrelik kalasla adliye geldi. Görevsizlik kararı veren Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise Avukat Güner'e, kalası, dosyanın gittiği Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin kalası delil olarak kabul edip etmeyeceği duruşmanın görülmesinden sonra ortaya çıkacak.