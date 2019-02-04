AK Parti Bahçelievler seçim bürosu açıldı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi.Açılışa, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül'ün yanı sıra ilçe teşkilat mensupları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Barış Aydın, 31 Mart yerel seçimlerine tüm bölgelerde olduğu gibi Çankaya'da da çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek Amber Türkmen'in Çankaya'nın makus talihini değiştireceğini ve Çankaya'ya yakışır işler yapacağına inandığını söyledi. Çankaya'nın bir kadın başkana kavuşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Çankaya'ya kadın eli değmeli… Kadınlarımız çok çalışmalarının yanında kente yüreğiyle bakar, ne yaparsa en iyisini yapar. Amber Türkmen de inanıyorum ki bu bakışı ve vizyonuyla Çankaya'ya en iyi hizmeti sunacak kişi olarak vatandaşlarımızın da sevgisini kazanacaktır" dedi.