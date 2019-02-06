81 ilde eş zamanlı “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi

BUGÜN NELER OLDU

İÇIŞLERI Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bugün 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapacak. Eyleme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, valiler ve kaymakamlar ile yaklaşık 200 bin kolluk personeli katılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde "Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için eylem yapacak" ifadeleriyle yaya öncelikli trafik eyleminin ilk sinyalini vermişti. Bu kapsamda bakanlık, trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.İçişleri Bakanı Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek olan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemine katılacak. İçişleri Bakan Yardımcıları da illerde düzenlenecek etkinliklere katılacak.