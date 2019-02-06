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Paralimpik okçular ’da kampa girdi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Paralimpik okçular Ankara’da kampa girdi
TÜRKIYE Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında sezonun ilk kampına Ankara'da başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 15 sporcu katılıyor. Milliler, çalışmalarına 21 Şubat Perşembe gününe kadar burada devam edecek. Paralimpik okçular, Dünya Şampiyonası öncesinde 10-16 Nisan tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek 5. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralaması yarışmasında, 29 Nisan- 5 Mayıs tarihlerinde ise İtalya'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası, 2-9 Haziran tarihlerinde Hollanda'da organize edilecek.
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Paralimpik okçular Ankara’da kampa girdi
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