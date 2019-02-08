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Yarışmada seçilen fotoğraflardan oluşan sergi 7-27 Şubat'ta Ankara CerModern Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışında konuşan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Merkez Bankasının kurumsal kimliğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına uluslararası düzeyde katılım gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkinliği, finansal kuruluşların, kültür ve sanat alanında izledikleri sosyal sorumluluk projelerinin ayrıcalıklı bir örneği olarak değerlendirmek mümkündür" dedi. Çetinkaya, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın "Ekonomi ve Zanaat" temasıyla, zanaatın kültürel çeşitliliğin yansımasının genel bir örneği olduğunu hatırlatmayı ve değerini bir kez daha düşündürmeyi hedeflediğini dile getirdi.Çetinkaya, serginin Türkiye, Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş, İran, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Myanmar, Irak ve Endonezya'dan fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiğini ifade ederek, "Sergi vesilesiyle, yarışma seçici kurul üyeleri ve çok değerli fotoğraf sanatçılarımız Ersin Alok, İbrahim Zaman, İlyas Göçmen, Tekin Ertuğ ve Nurullah Genç'e, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkililerine ve Cermodern Sanatlar Merkezi yöneticilerine, yarışma ve sergi organizasyonunda emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ederim" diye konuştu. Çetinkaya yarışmada dereceye giren sanatçılara madalya ve plaket takdim etti.Türkıye'nın Tokyo Büyükelçiliği'nde görevli Uzman Dr. Boğaç Ülker'in "Alt Tarafı" isimli fotoğraf sergisinin açılışı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı. Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergiye yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Ülker, yapraklar, gölgeler ve yansımalar gibi çeşitli başlıklar altında topladığı fotoğraflarının arkasında iki hikÂyenin bulunduğunu söyledi. Ülker, "Birincisi, bunlar benim uyku ilacım. Bir şeyler düşünmekten uyuyamadığım zamanlarda, yattığımda bunları seyrediyorum ve o beni sakinleştiriyor, uyumamı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Gölgenin de aslında ışığın ne tarafta olduğunu anlattığını dile getiren Ülker, bir şeyin kendisi kadar yansımalarının da anlattığı şeyler olduğuna dikkati çekti. Sergi 18 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Yarışmaya 74 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın sanatçının, yaklaşık 9 bin kare ile katılım sağladığını aktaran Çetinkaya, 2018 Kasım ayında sonuçlanan yarışmada, 14 fotoğrafın ödüllendirilmesine ve 60 karenin sergilenmesine karar verildiğini söyledi.