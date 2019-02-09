Virajda savrulan otomobil 100 metreden vadiye uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Vırajdasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Keçiören Yeşiltepe Mahallesi'nde Günebakan Sokak üzerinde meydana geldi. Erbakan Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.Araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ve güvenlik personelleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.