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Cezaevinde üretilen bez torbalar pazarda dağıtıldı

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Cezaevinde üretilen bez torbalar pazarda dağıtıldı
Sıfır Atık Projesi ile naylon torba kullanımının azaltılmasına yönelik kampanyaya destek veren Adalet Bakanlığı'nın işyurtlarında hükümlülerce üretilen bez torbalar, Keçiören Mecidiye semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda işyurdu faaliyetleri kapsamında çalışan hükümlüler, Sıfır Atık Projesi'ne geri dönüşüm malzemelerinden bez çanta üreterek destek veriyor. Üretilen bez çantalar, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı organizasyonu ile kamu yararına işlerde çalışan hükümlüler tarafından Keçiören'de bulunan Mecidiye semt pazarında vatandaşlara dağıtıldı.
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Cezaevinde üretilen bez torbalar pazarda dağıtıldı
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