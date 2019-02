AK Parti Çayyolu bölge temsilciliği açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yaşamkent'tebulunan AK Parti Çayyolu Bölge Temsilciliği'nin açılışı büyük bir katılımla gerçekleşti. Törene AK Parti Çankaya İlçe Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Barış Aydın ve Arife Polat Düzgün, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, alanı hıncahınç dolduran vatandaşlara "Çankaya güzelleşecek, bunu hep birlikte başaracağız" diye seslendi. Türkmen, "Çankaya'ya kadın eli, hem de kocaman bir kadın eli değecek. Çünkü bu hepimizin eli olacak" dedi. Kadınların yüreğinin, bakışının, bilgi ve becerisinin yanında güçlü organizasyon yönüne de dikkat çeken Türkmen, "Kadın, evine, işine, evindeki bireylere, aile büyüklerine her yere yetişir. Bakışımızla, yüreğimizle, azmimizle her şeye yetişeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize koşacak, her türlü sorunlarını çözecek, dertlerine derman olacağız inşallah..." dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Çayyolu Bölge Temsilciliği'nin hayırlı olmasını dileyerek başta İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çankaya, bırakın Anadolu'da bir ilçeyi, bir il büyüklüğünde... Bu seçim ülkemizin 5 yılını yönetecek yöneticilerimizi belirleyecek. Çok önemli eserlerle seçime giriyoruz; çok önemli isimlerle giriyoruz. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla seçime giriyoruz. İnşallah Çankaya'mızı, Ankara'mızı bambaşka bir yere taşıyacağız" diye konuştu.