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’e gençlerden tam destek

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Amber Türkmen’e gençlerden tam destek
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Çankaya'yı karış karış gezerek seçim ziyaretlerine ara vermeden devam eden AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, Bahçelievler'de bir kafede gençlerin sürpriziyle karşılaştı. Girdiği kafede gitarla şarkı söyleyen genç, Amber Türkmen adına bestelenen şarkıyı seslendirdi. Gençlerin de eşlik ettiği şarkıyı dinleyen Türkmen, sevincini "Sizler benim canlarımsınız, iyi ki varsınız " sözleriyle ifade etti. Genç müşterilerin ısrarı üzerine eline gitarı alan Amber Türkmen, Bob Dylan'ın Blow in the Wind şarkısını seslendirdi. Türkmen, gençlerle bulunduğu ortamın kendisine gençlik yıllarını hatırlattığını belirterek, "Yıllardır evcil hayvan sahiplenmiş biri olarak canlıların yaşam haklarına karşı duyduğum derin bir hassasiyetim var" dedi. Soru cevap sonrası gençlerle fotoğraf çektiren Türkmen, yaptığı paylaşımlarla gençlerin ilgisini çekiyor.
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Amber Türkmen’e gençlerden tam destek
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