Merasim Sokak saldırısı üzerinden 3 yıl geçti

17 şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçları, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlendi. Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 vatandaş yaralandı. Saldırıda birçok araç ve bina da zarar gördü. Bombalı saldırıyı Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan, Van nüfusuna kayıtlı "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer'in gerçekleştirdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen saldırının, PKK/KCK sözde üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. İddianamede, terör örgütü PKK elebaşları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişi hakkında 30'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildi. Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

FAİLLER CEZASIZ KALMADI

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı. Buna göre, sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bu sanıklara, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da bin 185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320'şer lira adli para cezası verildi. Sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'a, "terör örgütü üyeliğinden" 9'ar yıl hapis cezası verildi. Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan ise "dolandırıcılıktan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Serdar Bulut ve Uğur Yüce bütün suçlardan beraat ederken, İstanbul'da aynı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Sinem Oğuz'un dosyası reddedildi. Aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.